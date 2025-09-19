米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.568（+0.015） 米10年債4.106（+0.019） 米30年債4.723（+0.033） 期待インフレ率2.394（+0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。前日のＦＯＭＣを経て、市場はＦＲＢの連続利下げへの期待が高まっている。ただ、この日発表の米新規失業保険申請件数が予想を下回り、米雇用の底堅さが示されたことで