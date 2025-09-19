昨年10月、ワールドシリーズ制覇を果たし、シャンパンファイトで盛り上がる（左から）ドジャースのカーショー、山本、大谷＝ニューヨーク【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースは18日、通算222勝を誇る先発左腕クレイトン・カーショー（37）が、今季限りで現役を引退すると発表した。カーショーは同日、ドジャースタジアムで記者会見に臨み「やり切った気持ち。今が潮時だと思った」と大谷翔平らチームメートが見守る中、