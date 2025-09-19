◇ア・リーグレッドソックス3―5アスレチックス（2025年9月18日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手(32)は18日(日本時間19日)、ボストンでのアスレチックス戦に「4番・DH」で出場。1打点を記録し、3試合連続の打点となった。3点を追う初回、1死一、三塁で吉田は右翼へ飛球を打ち上げた。やや浅かったが、三走のストーリーが好走塁をみせ、生還。吉田は犠飛で打点1を記録した。3回の2打席目は投ゴロ、6回の第3打