©ABCテレビ 9月21日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』に登場するのは、九州が誇るエースアナ同士の新婚さん！ 夫であるKBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーは、アナウンス部の副部長を務め、ニュース、バラエティ、スポーツなどを担当。ラジオ番組の「Positive Monster ポジモン！」では、5時間半という長丁場の生放送の看板を背負っている。一方、妻の武田華奈アナウンサーは、テレ