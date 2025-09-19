[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節 クラブ・ブルージュ 4-1 モナコ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日、リーグフェーズ第1節を各地で行い、MF南野拓実所属のモナコ(フランス)がクラブ・ブルージュ(ベルギー)に1-4で敗れた。左サイドハーフで先発した南野は大敗の中でも、前半のPK獲得につながるスルーパスなど随所にチャンスを演出。終了間際にはFWアンス・ファティの新天地デビュー戦初ゴールをアシストし、存在感を放った