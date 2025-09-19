9月20日（土） 午後4時00分〜4時50分 日本テレビにて（※関東ローカル）「斎藤佑樹が見た！中学生の甲子園ジャイアンツカップ 〜ニッポン球界未来予想図〜」を放送。ナビゲーター／ナレーションは斎藤佑樹。史上最多の全国1635チームが参加した「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」。今回の番組では、元プロ野球選手の斎藤が初めて大会を取材。すると、その目に映ったのはただの「勝敗」だけではなかった。