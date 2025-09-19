北海道・小樽警察署は2025年9月18日、不同意わいせつの疑いで小樽市に住む男子高校生（17）を現行犯逮捕しました。男子高校生は9月18日午後6時ごろ、小樽市築港にある商業施設で、小樽市内に住む女性（10代前半）に対してわいせつな行為をした疑いが持たれています。女性の関係者から依頼を受けた人物が警察に通報して、事件が発覚しました。警察によりますと、2人に面識はなく、男子高校生は女性の後ろから体を触ったということで