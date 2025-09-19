◎巨人・大勢は前日に記録した球団新の50ホールドポイントを試合前練習中に拍手で祝われると「皆さんのおかげです。そして本当に内海さんのおかげです。もう内海さんのおかげですね」。内海投手コーチの名を何度も繰り返して感謝を伝えていました。◎西武・西口監督はコンディション不良の影響もあって前日のソフトバンク戦で11失点した武内について報道陣から質問されると「抹消。終わり。抹消！」。もう少し聞かせてください