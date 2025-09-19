◇パ・リーグ楽天0―7ロッテ（2025年9月18日ZOZOマリン）ベテランの楽天・岸が2回までに7失点の乱調で連勝は3で止まった。初回に押し出し四球で先制されるなど4失点。2回にも3点を失い「（チームの）勢いに水を差してしまった」と肩を落とした。それでも105球で最後まで投げ切り、8回10安打7失点で今季初完投。「無駄に中継ぎ陣を投げさせたくなかった。“せめて”です」と意地を見せ、2・5ゲーム差の3位オリックスも