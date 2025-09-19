◇セ・リーグヤクルト5―0巨人（2025年9月18日神宮）下半身のコンディション不良から約2カ月半ぶりに復帰したヤクルト・高橋が6回5安打無失点で6月8日ソフトバンク戦以来3勝目を挙げた。「めっちゃ長かった。2軍生活は苦しかったけど、ここ（1軍）に戻ってくるぞという気持ちでやってきた」。150キロ超の直球を武器に4回の3者連続三振など計8奪三振。高津監督も「来年、本当のエースと呼ばれる存在に…という可能性は