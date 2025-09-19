プロ25年目となる来季も現役を続行するヤクルト45歳左腕・石川について、林田哲哉球団社長は「彼は根性が凄いし、本当に元気。前から言っているように頑張ってほしいと思っている」と話した。戦力としてはもちろん「（存在感で）投手陣全員を引っ張っていける力がある。私はそれにお金を払うよ」と高い評価を口にした。現役最年長左腕は通算200勝まで残り12勝としている。