◇セ・リーグDeNA7―4中日（2025年9月18日バンテリンD）DeNAの三浦監督が球審に説明を求める場面があった。3回に同点とされ、なお2死一、二塁でボスラーの打球は右翼フェンスのファウルラインを直撃。一塁塁審がファウルのジャッジも中日・井上監督のリクエストでフェアに覆り、2点を勝ち越された。三浦監督は「（リクエストによる）判定には抗議できないので、二、三塁の1失点か、2者生還の2失点なのかを確認した」と