◇セ・リーグDeNA7―4中日（2025年9月18日バンテリンD）DeNA先発の石田裕が、6回3失点で7月2日中日戦以来の3勝目。今季の勝ち星は全て中日戦で自己最多の10三振も奪った。「バンテリンのマウンドは高くて僕は苦手な方で最初は苦戦しましたが、切り替えることができた」。5回の筒香の逆転3ランなど援護も大きかったが、自身も押し出し四球などで2打点をマークするなど投打で貢献した。