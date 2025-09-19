12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。18日（木）には予選ラウンドのプールA、C、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われた。 波乱の展開が多い今大会だが、大会7日目も1戦目から下剋上が起きる。プールHではセルビア代表がブラジル代表をストレートで下し、チェコ代表が中国代表に勝利したため、ブラジルの予選ラウンド敗退が決まった。 また、プ&