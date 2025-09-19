来季も続投することが分かった西武の西口監督は自身の去就について、シーズン中でもあり「話せない」と語るにとどめた。昨オフに3年契約を結び、来季が2年目。正式決定はシーズン終了後となるが、17日にオーナー会議に出席した後藤高志オーナーが「若手を育てながら戦っていく中で本当によくやってくれている」と評価していた。