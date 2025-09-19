◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2025年9月18日神宮）3位・巨人は投打がかみ合わず敗れて借金1。勝った2位・DeNAと2ゲーム差をつけられ、自力2位の可能性が消滅した。阿部監督は「先発投手が厳しい状況だから、それ覚悟でいくしかない。何とか打って返すしかない」としたが、投打がかみ合わなかった。8試合連続で先制を許す苦しい展開で、打線も7安打で今季14度目の零敗。先発・森田が初回から3イニング連続失点など3回4