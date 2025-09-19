◇パ・リーグロッテ7―0楽天（2025年9月18日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位の西川が2試合連続、今季35度目のマルチ安打を記録、64年の石黒和弘、85年の横田真之を上回り、球団新人のマルチ安打回数で単独3位に浮上した。初回先頭で初球の直球を右前打し、ここから打者8人攻撃で4得点。吉井監督が「ほんま文字通り斬り込み隊長、斬り込んでくれた」と称えた勢いで、2回無死一塁でも右前打で好機を広げ3得点につなげた。