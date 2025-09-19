今季限りで現役を引退するロッテ・美馬がZOZOマリンで会見。「つらいこともたくさんあったけど、幸せな思いをたくさんできた」と15年のプロ野球生活を振り返った。東京ガスから10年ドラフト2位で楽天入りし、13年の巨人との日本シリーズでは球団初の日本一に貢献してMVPも獲得。通算80勝右腕は今後については未定としたが「プロ野球界に何か恩返しだったり、何かできることで携われたら」と話した。30日の楽天戦（ZOZOマリン