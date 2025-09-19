アメリカのトランプ大統領は2021年に撤退したアフガニスタンの旧アメリカ軍基地について、返還を求める考えを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「世界最大級の空軍基地の（アフガニスタンの）バグラム米軍基地を保持したい。無償で引き渡したが、いま、取り戻そうとしている」トランプ大統領は18日、アフガニスタンでのアメリカ軍の最大の活動拠点だったバグラム空軍基地について、「中国が核兵器を製造する場所から1時