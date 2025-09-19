2020年10月、「エディション」の日本初上陸として開業した「東京エディション虎ノ門」。ホテル業界に革新をもたらし続ける米国人イアン・シュレーガーと隈 研吾氏のタッグが話題を呼び、瞬く間に東京のお洒落な大人が集まるホテルに。その活気は年を追うごとに洗練されたものへと進化し、勢いはとまらない。なぜ競争激しい東京のホテル業界で新たなポジションを築き、成功できたのか？１泊の滞在を通して、その理由と魅力を探った