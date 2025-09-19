◆オールカマー追い切り（１８日・美浦トレセン）２重賞・Ｇ２（２１日）の出走馬が１８日、確定した。第７１回オールカマー（中山＝１着馬に天皇賞・秋優先出走権）で重賞初制覇を狙うドゥラドーレスは同日、美浦・坂路で軽快に動き、上昇ムードだ。悲願の重賞タイトルへ、ピタリと照準を合わせてきた。ドゥラドーレスは朝一番の美浦・坂路を単走。１週前にＷコースでびっしりと負荷をかけられた効果がてきめんに表れ、序盤か