結婚生活を始めて2年が経ち、待望の妊娠がわかった彩花。義家族との約束もあり、夫の実家の隣に暮らすことになりました。週末は義父母と食卓を囲むようになったものの、義父の「初孫」「跡取り」といった言葉は、彩花に大きなプレッシャーを与えていきます。夫が庇うも、その度に義父の怒号が響き、義母は沈黙を守るばかり。さらに、母からのお祝いの申し出と義父の態度の落差が、私の心に新たな不信感を芽生えさせていきま