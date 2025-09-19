「ロッテ７−０楽天」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天は先発・岸が二回までに７失点を許すなどまさかの乱調。三回以降はベテランらしい粘投を見せ、今季初の完投となる８回１０安打７失点と中継ぎ陣の負担を軽減することはできた。６敗目を喫し、「（粘りも）７点取られた後で意味はない。チームの勢いもなくなっちゃうし、仙台で勝ってきたのに、そういう勢いに水を差してしまって申し訳ない」と猛省した。