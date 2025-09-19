「西武２−１オリックス」（１８日、ベルーナドーム）勝利という形では報われなかったが、今季２度目の先発となったオリックス・山下が怪物ぶりを発揮。パ・リーグタイ記録となる初回先頭打者から６連続奪三振と躍動し「最高だったと思います」と心地よい汗をしたたらせた。先頭打者の西川をフルカウントから落差のあるカーブで空振り三振に仕留めて奪三振ショーを展開。続く平沼を１５５キロの速球、外崎をフォークで空振り