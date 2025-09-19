目黒記念2着のホーエリートは新コンビの横山武を背にWコースで3頭併せ。6F80秒6で自己ベストを更新した。大きく離れた2歳新馬2頭を追走し、直線で外に進路を取ると好反応。内アンディラメナ、中ケントンを軽やかに抜き去った。田島師は「パワーアップしてスピードも出るようになった。勝っている舞台だし、相手は強くなるけど何とか食らいついていければ」と手応えを示した。