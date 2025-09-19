シュバルツクーゲルはWコースで出色の動きを見せた。ヴァイルマティ（5歳2勝クラス）の3馬身後方で折り合うと、馬なりのまま1馬身先着した。鹿戸師は「近走は折り合いを欠いて直線伸びあぐねているが、今回の調教のように走ればいい末脚を使える。ためる競馬で巻き返したい」と語っていた。