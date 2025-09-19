▼リカンカブール（田中克師）いい動きをしていた。前回が去勢明けだったが、その効果は全体的に出ていたと思う。中山は相性がいいので。▼リビアングラス（甲斐助手）しっかり動けていた。前走は函館で調整していて、ボケっとおとなしすぎたが、栗東でやるとピリッとしてきた。▼ワイドエンペラー（藤岡師）休み明けの分、少し余裕があるかな。この1本で絞れてくれれば。東京の方が実績があるので中山が鍵。