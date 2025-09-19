３年前、北広島市の生活困窮者向けのアパートに放火し、男女２人を死亡させたとして殺人などの罪に問われていた７０歳の男性の裁判員裁判で、札幌地裁は被告の男性に無罪判決を言い渡しました。（鷲見記者）「言い渡されたのは無罪判決でした。荻野被告はおかしいと泣き崩れ、法廷内はどよめきました」（裁判長）「主文、被告人は無罪」荻野被告に言い渡されたのは無罪判決。判決が読み上げられた直後、荻野被告はー（