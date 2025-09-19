「第59回スプリンターズS」（28日、中山）の1週前追い切りが東西トレセンで行われ、ナムラクレア（牝6＝長谷川）が栗東坂路併走で猛時計をマークした。ルメールを背に4F49秒8〜1F12秒2。絶好の手応えで自己ベストに0秒1差まで迫り、マテンロウコマンド（3歳オープン）に7馬身先着した。長谷川師は「予定より速くなったけどハードにやりたかったので。全体時計は圧巻ですね」と目を丸くする。前走の函館スプリントSは道中の不利