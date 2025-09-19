陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で男子４００メートル決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たした。日本勢がこの種目で入賞するのは、前回東京で行われた１９９１年大会で７位に入った高野進さん以来２人目で、世界選手権での最高順位となった。最後尾で最後の直線に入った中島の背中を、大歓声が後押しした。粘り強い猛追でゴール直前に２人をかわし、「アスリートとして、こ