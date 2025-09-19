「陸上・世界選手権・男子４００メートル決勝」（１８日、国立競技場）女子５０００メートル予選は田中希実（２６）＝ニューバランス＝が１４分４７秒１４の１組５着で２０日の決勝に進んだ。広中璃梨佳（日本郵政グループ）、山本有真（積水化学）は予選落ち。同８００メートル予選で１７歳の久保凛（東大阪大敬愛高）、同走り高跳びの高橋渚（センコー）も落選。男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝