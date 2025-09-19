Ｊ１柏のロドリゲス監督が１８日、柏市内で、次節Ｃ大阪戦（２０日、ヨドコウ）に向けた非公開練習後に取材対応。首位と勝ち点１差の３位につけ、１４年ぶりのリーグ優勝を射程圏内に捉える中、チーム内で掲げた４つの改善点を明かした。今季は試合終盤でも“攻撃は最大の防御”と言わんばかりに攻め続け、後半４５分間の総失点はリーグ最少の１０。一方で、前半開始１５分での総失点は７とリーグで２番目に多く、指揮官は「立