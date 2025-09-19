アメリカの半導体大手・エヌビディアは18日、経営不振に陥る同業他社のインテルに対し、50億ドルを投資することで合意したと発表しました。エヌビディアは18日、パソコンやデータセンター向けの半導体を共同開発する目的で、インテルに50億ドル＝日本円でおよそ7400億円を投資すると表明しました。株式を1株あたり23.28ドルで取得し、インテル株のおよそ4％を保有する見込みです。エヌビディアのフアンCEOは「世界トップクラスの2