「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）３年連続２桁勝利へ、王手をかけた。先発・大竹は５回５安打２失点。チームメートへ、感謝、感謝の今季９勝目だ。「本当に野手の皆さんと中継ぎの皆さんの力で勝たせてもらったので。ありがたいと思います」序盤から緩急自在、テンポのいい投球で赤ヘル打線を封じた。３−０の五回２死一、二塁から中村奨、ファビアンに連続適時打を浴び１点差に。なお一、二塁とピンチは続