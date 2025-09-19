「ヤクルト５−０巨人」（１８日、神宮球場）先発陣が駒不足の窮状で、期待を込めて送り出した巨人の２年目・森田が３回４失点ＫＯとなった。初回１死三塁では内山の適時二塁打で先制点を献上。二回も山田のソロで追加点を奪われるなど、阿部監督も「全体的にボールが高かったかな」と厳しい表情で振り返った。二回２死二塁ではサイン違いで捕手・岸田が捕球できずに投球を右足に受ける場面も。「（森田が）サインが見えない