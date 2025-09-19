函館スプリントSで重賞初制覇を達成したカピリナ（牝4＝田島）は戸崎を背に坂路で4F54秒9〜1F11秒9。3馬身半先行したビップチェイス（4歳1勝クラス）に馬なりで半馬身先着した。田島師は「しまいの時計は速かったし、1週前としては良かったんじゃないかな」と上々の手応え。内め強襲で圧巻のレコード勝ちを飾った前走を振り返り、「次はG1でもいいかなというレースだった。牝馬で間を割れるというのは精神が強いからだと思う」