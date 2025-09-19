厩舎のいい流れに乗ってメイショウテンジン（牡＝高橋亮、父フォーウィールドライブ）が土曜阪神3R（ダート1200メートル）で新馬勝ちを目指す。僚馬シラヌイが先週、阪神芝1200メートルで新馬勝ち。森助手は「追い切りはシラヌイと同じくらい動けている。ほど良くメリハリが付いて動けるようになってきた」と評価する。半姉メイショウコギクは小倉芝1200メートルで新馬勝ち。「パワータイプで、じわじわ伸びる。能力はあるので