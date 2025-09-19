「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）敵地にモーチョコールを響かせた。コンディション不良の影響で欠場した佐藤輝の代役として「６番・三塁」でスタメン出場した阪神・ヘルナンデスが来日初となる１号ソロ。貴重な追加点をもぎとった。１点リードの六回先頭。中崎の初球の直球を振り抜いた。左翼スタンド上段へ飛び込んだのは９２打席目にしてようやく出た一発。本塁に到達すると、最高の笑顔が輝いた。「いい１