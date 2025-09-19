「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）また一つ勲章を手にした。阪神・森下翔太外野手（２５）が三回に左越えへ先制の２２号２ランを放ち、通算２００打点に到達した。プロ３年目での通算２００打点到達は、生え抜きの右打者では球団史上初。本塁打、打点などキャリアハイを更新し続けている若き主砲が、今季最後の広島戦でもまばゆい光を放った。どこまでも伸びる白球は左翼スタンド後方に消えた。森下はバットを