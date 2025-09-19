建築工事やリフォームを手がける新潟市中央区の大和が、事業を停止したことが分かった。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによると、2024年9月に設立された大和は、一般住宅や店舗などの新築、リフォーム工事などを請け負い、ハウスメーカーや工務店などに受注基盤を形成。しかし、市況低迷や他社との受注競争で業績面は苦戦を強いられ、資金繰りも限界に達したものとみられ、今回の事態に至