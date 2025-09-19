拉致被害者・蓮池薫さんが9月18日、新潟市の高校で講演し、拉致問題の解決に取り組む姿勢を北朝鮮にアピールすることが重要だと訴えました。 18日、新潟市中央区の新潟青陵高校で講演を行ったのは、北朝鮮による拉致被害者・蓮池薫さん。【蓮池薫さん】「北朝鮮は情報活動のために色んな手段を使った。そのうちの一つが拉致だった」1978年に妻・祐木子さんとともに柏崎市の海岸で拉致された蓮池さんが帰国するきっかけとな