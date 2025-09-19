「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）一度もバットを振らせない。４球目で見逃し三振を奪い、胸を張ってベンチへさっそうと歩く。阪神・及川が完璧な火消しで４９ホールドポイントを記録。これでリーグトップの巨人・大勢と１差。球団では２００３年・藤川球児の５３ホールドポイント、０５年の久保田智之の５５ホールドポイント以来となる５０ホールドポイントの大台到達にも王手をかけた。「緊迫したところで投