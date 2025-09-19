G1・3勝を挙げた名牝スイープトウショウの孫娘スイープセレニティ（宮田、父ロードカナロア）が土曜中山5R（芝1600メートル）でデビューする。17日の最終追いは坂路で4F53秒4〜1F12秒4をマークし、併せたボンヌソワレ（3歳2勝クラス）と併入。宮田師は「新馬としては水準以上の動きです。カチッとした筋肉質の馬体になってきました」とマイル適性を見込んでいた。