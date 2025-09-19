新潟市は様々な理由で義務教育を十分に受けられなかった人などに就学の機会を提供するため『公立夜間中学』を2027年4月に開校すると発表しました。 公立の夜間中学の設置は県内では初めてで、新潟市中央区にある新潟市立明鏡高校に設置される予定です。開校に向けては、26年の1月ごろまでに有識者会議が設置基本計画の素案をつくり、パブリックコメントを実施。3月に設置の基本計画を公表し、26年度中に入学者の募集などを行うと