五十嵐雄祐（41＝田村）が、ナリノモンターニュ（牡8＝上原博）に騎乗する阪神ジャンプS（20日）でJRA障害重賞完全制覇に挑む。G1中山大障害3Vなど阪神ジャンプSを除く障害9重賞で勝利。石神深一に続く史上2人目の偉業にリーチをかけており、「特に気にしていませんが頑張りたいです」と力を込めた。ナリノモンターニュとは4走前からコンビを組んで【1・2・0・1】の安定走行。「真面目で一生懸命走ってくれるタイプ。阪神でも