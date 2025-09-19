将棋の渡辺明九段（４１）が、左膝前十字靱帯の術後障害のため、年度末となる来年３月３１日まで休場することが１８日、日本将棋連盟から発表された。渡辺九段は昨夏、左膝前十字靭帯を断裂し、１２月に手術していた。在籍しているＡ級順位戦は残り７局が不戦敗となるため、１勝８敗の成績が確定。その他の棋士が予定通り対局を行った場合は１０人中９位以下になることが決まったため、来期は８期ぶりにＡ級から陥落することとな