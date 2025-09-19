女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２８）が、因縁のＳＴＲＯＮＧ女子王者・ＡＺＭ（２２）との２冠戦（２７日、東京・後楽園ホール）への思いを明かした。初のワールド＆ＳＴＲＯＮＧ女子王座の２冠戦を控える上谷は「今、沙弥様はプロレス大賞ＭＶＰを勝ち取るための栄光が欲しい。だからあえて２冠戦にした。アイツの腐った紫色のベルト（ＳＴＲＯＮＧ女子王座）を奪って、も