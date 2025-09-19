ＧＬＥＡＴに久々の出場が決まった?バカサバイバー?こと青木真也（４２）がひねくれた意気込みを語った。昨年７月１日の東京ドームシティホール大会以来、青木はＧＬＥＡＴからお呼びがかからなかった。だが１８日の五反田大会中に、１０月９日の東京・後楽園ホール大会の参戦を発表。これを受けて取材に応じた青木は「俺のマネジャーはロジャーのはずなんだけど…。今回のオファーって、ロジャーのＯＫは出てるのか？」と声を