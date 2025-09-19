山本有真 写真：長田洋平/アフロスポーツ 【完全密着】100m日本記録保持者・三好美羽が全力で『走り続ける』理由とは？｜名門のオキテ！福山暁の星女子高校編 ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月18日（木）＠国立競技場＞ 東京2025世界陸上・女子5000m予選が18日に国立競技場で行われ、予選A組の山本有真（25＝積水化学）は15分36秒29の18着で予選突破とはならなかった。 スタート直後から積極的に先頭を引っ張