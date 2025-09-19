◆大相撲秋場所５日目（１８日、両国国技館）横綱・豊昇龍は東前頭３枚目・熱海富士を寄り切り、５連勝で単独トップに立った。横綱審議委員会（横審）の本場所総見が行われた中、先場所途中休場から復調した姿を見せた。＊＊＊今場所の豊昇龍はひと味もふた味も違う。どっしりとしていて前への圧力が増している。苦手な熱海富士との一番。もろ手で突いてから強烈な突っ張りで相手の体を棒立ちにさせた。左上手を低い位置で